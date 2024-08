„Wir bleiben optimistisch“ Zukunft von Sinn-Filiale in Wesel – das sagt die Bürgermeisterin

Neben der bevorstehenden Schließung der Galeria Kaufhof-Filiale Ende August und dem auf dem Prüfstand stehenden Geschäft des Handelsunternehmens Depot ist nun auch die Zukunft des Modehaus Sinn mit Filiale in Wesel ungewiss: Kostenpflichtiger Inhalt Das Unternehmen hat am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Hagen habe diesen bereits genehmigt. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Michael Mönig bestellt, Rechtsanwalt Jan Ockelmann soll die Modehandelskette beraten.