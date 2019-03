Mobiler Dienst als Alternative: Post schließt ihre Filiale in Gahlen

Post schließt ihre Filiale in Gahlen

Briefkasten der Deutschen Post. In Gahlen schließt die Filiale Ende April. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Gahlen In Gahlen wird die Postfiliale geschlossen. Die Gemeinde Schermbeck zeigt sich erstaunt und verweist auf ein Alternativangebot.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Die Post in Gahlen wird Ende April schließen. Das hat die Deutsche Post AG der Gemeinde Schermbeck mitgeteilt. Die Gemeinde betont, dass sie nicht befragt worden sei. Gründe für die Schließung der Filiale seien laut Post die vermehrte Nutzung des Dienstleistungsangebotes im Internet, wodurch sich das Verhalten der Postkunden gewandelt habe, so die Deutsche Post AG. Um den Service nicht vollständig einzuschränken, bestehe für Schermbeck-Gahlen die Möglichkeit, den Mobilen Post-Service zu nutzen. An der Haustür werden Briefmarken verkauft und Pakete angenommen. Die Post werde darüber noch gesondert informieren, hieß es.