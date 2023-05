Verkehrsversuch in Schermbeck Mittelstraße wird zur Fahrradstraße

Im Zuge der Rahmenplanung wurde die im Grunde zentrale Verkehrsachse, die Mittelstraße, als teilräumlicher Schwerpunkt für eine städtebauliche Neuordnung identifiziert. Der damit zusammenhängende Planungsprozess, innerhalb dessen auch die Erstellung eines Verkehrskonzeptes vorgesehen war, wurde in den Jahren 2020/2021 begonnen. Am 6. Oktober 2021 erhielt die Gemeindeverwaltung vom Gemeinderat den Auftrag, das städtebauliche Rahmenkonzept der Gemeinde Schermbeck durch das Planungsbüro um konkrete Maßnahmen zur Verkehrsführung erweitern zu lassen. Die daraus resultierenden baulichen Veränderungen sollten so entwickelt werden, dass im Ergebnis die verkehrliche Belastung im gesamten verdichteten Ortskern innerhalb der Straßen Pöttekamp, Mittelstraße, Schienebergstege, Kapellenweg um die Hälfte des Verkehrs reduziert wird, der bis 2030 zu erwarten ist.