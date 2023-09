Musikverein Wesel wagt sich an Orff Mitsinge-Projekt der anspruchsvollen Art

„The Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger hatte sich der Städtische Musikverein zuletzt vorgenommen. In der Martini-Kirche fand das Konzert statt, der Beifall war riesig und Ansporn für weitere musikalische Vorhaben. Das nächste Projekt geht der renommierte Weseler Chor nun konsequent an, denn jetzt steht ein neues großes Werk an: „Carmina Burana“ von Carl Orff. Das Chorprojekt für 2024 wird derzeit aufwendig vorbereitet, am 15. und 16. Juni 2024 wird es aufgeführt – in Wesel und in Dinslaken. Intensive Proben laufen. Stephan Arnold, Chorleiter seit 2021, freut sich über die Aufgabe, das anspruchsvolle Werk mit dem motivierten Weseler Chor zu erarbeiten und aufzuführen.