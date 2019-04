Weseler Vereinigung : Hansegilde hat großen Zulauf

Wesel Seit der vorigen Versammlung ist die Zahl der Mitglieder von 50 auf 71 gestiegen.

Ludwig Maritzen stellte das vielseitige Programm für 2019 vor. Neben den Führungen und Veranstaltungen in Wesel, stehen wieder Reisen auf dem Programm: War es 2017 die spektakuläre Fahrt mit Kutsche zum Westfälischen Hanse-Tag nach Wipperführt und 2018 drei Tage Spectakulum Oberwesel und die Tagesfahrt nach Haselünne, so steht in diesem Jahr die „Soester Fehde“ auf den Programm. 27 Teilnehmer werden am ersten Wochenende im August an der historischen Darstellung unter der Schirmherrschaft des Landesvaters, Armin Laschet (CDU), teilnehmen. 600 Teilnehmer aus zwölf Nationen werden erwartet. Sechs Mitglieder der Hanse-Gilde wurden mit neuer Rüstung ausgestattet, um aktiv an der Darstellung des Kampfes der Bürger von Soest gegen den Erzbischof von Köln teilnehmen zu können. In den Jahren 1444 bis 1449 waren Söldner aus Wesel in Soest und haben die Soester Bürger unter Führung des Jungherzogs Johann von Kleve unterstützt.