Zusammenarbeit mit „Haldern Pop“ : Filmfestival und Musik-Projekt im Schloss Ringenberg

Ringenberg Der Kulturort Ringenberg arbeitet mit der Musikschule, Gesamtschule und den Initiatoren von „Haldern Pop“ zusammen. Jetzt gibt es mehrere aktuelle Veranstaltungen. Was dabei in nächster Zeit geplant wird.

Schloss Ringenberg profiliert sich im Zusammenhang mit dem Förderprojekt Dritte Orte weiterhin als der bedeutende Kulturort in Hamminkeln – mit Wirkung in die Region. Am Freitag wurden weitere Kooperationen und aktuelle Veranstaltungen vorgestellt. Nicht neu, aber ausgeweitet ist dabei die Kooperation mit der ebenfalls in Ringenberg beheimateten Musikschule Hamminkeln sowie der Gesamtschule, ganz neu ist hingegen die Zusammenarbeit mit den Initiatoren von „Haldern Pop“ aus dem benachbarten Reeser Ortsteil.

Er reist jetzt in die niederrheinische Provinz, um in einem Workshop jungen Musikern Tricks und Ideen für Auftritte zu vermitteln. Was die Talente vor Ort lernen und ausprobieren soll sich spätestens am Sonntag, 30. Oktober, um 14.30 Uhr hören lassen können. Dann gibt’s das Haldern Pop Camp Konzert im Zusammenspiel von Berridge und Hamminkelner Talenten im altehrwürdigen Rittersaal. Der Eintritt ist frei. Das musikalische Projekt junger Hamminkelner und dem Gast aus England soll spannend werden, das ist klar. Was am Ende des Workshops von den Zwölf- bis 17-Jährigen auf die Bühne gebracht wird, ist bewusst als „Wundertüte“ gedacht. Es geht vor allem darum, die jungen Musiker zu motivieren und zum Experimentieren anzuregen – ebenso wie die für Hamminkeln neue Musik-Workshopform ein Experiment ist. Der Singer und Songwriter, der erstmals in Deutschland (mit-)spielt legt wert auf Freiwilligkeit und Eigeninteresse. So sieht es auch Stefan Hanf: „Leute, die beim Workshop dabei sind, haben richtig Bock auf Musik.“ An zwei Tagen wird mit sieben Musik- und Gesamtschülern intensiv gearbeitet. Teils haben sie Bühnenluft bei der großen Gesamtschul-Veranstaltung zur Partnerschaft mit Yad Vashem kennengelernt und wollen gerne intensiv weitermachen, wie Anette Schmücker berichtete.