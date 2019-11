Genehmigungen für Neubauten in Schermbeck sind da : Weg frei für Umbau des Marienheims

Schermbeck Die letzte von vier Baugenehmigungen liegt vor: Mit dem Umbau des Marienheims wird etwa im März 2020 begonnen.

Für die geplante Baumaßnahme am Marienheim liegen inzwischen alle erforderlichen Baugenehmigungen vor. Das teilte Markus Bothe als Chef der Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft Marl (CBT) auf Anfrage mit. Um den Bewohnern des Marienheims auch in Zukunft ein qualitätsvolles Pflegeangebot bereitstellen zu können, möchte die CBT, die das Marienheim seit dem 1. Januar 1994 betreibt, das Heim modernisieren und umbauen. Über diese Veränderung beriet der gemeindliche Planungs- und Umweltausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 1. Februar 2017. Damals wurde festgestellt, dass zur Realisierung des Vorhabens eine Änderung der festgesetzten Geschossigkeit und eine Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche erforderlich seien.