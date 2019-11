Ausgezeichnete Schulen : Weseler Gymnasien sind jetzt „Digitale Schule“

Wesel Das Andreas-Vesalius- und das Konrad-Duden-Gymnasium sind, was die naturwissenschaftliche Ausrichtung und die Digitalisierung betrifft, auf der Höhe der Zeit. In Düsseldorf wurden jetzt beide ausgezeichnet.

Ohne Profilbildung läuft auf den Märkten heute nichts mehr. Das gilt auch für Schulen. Wesels Gymnasien haben es schriftlich, dass sie ganz vorne dabei sind. Das Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) hat sich als langjährige MINT-Excellence-Schule erfolgreich auch um die Zertifizierung als Digitale Schule beworben und ist in Düsseldorf von Schulministerin Yvonne Gebauer geehrt worden. Ebenfalls am Start war das Konrad-Duden-Gymnasium (KDG), das nach dreijähriger Profilbildung in MINT, also der naturwissenschaftlichen Ausrichtung, nachweisen konnte, dass es weiterhin die 14 nötigen Kriterien erfüllt. Außerdem wurde das KDG als Digitale Schule ausgezeichnet. Dabei waren fünf Module ausschlaggebend: Pädagogik und Lernkulturen, Qualifizierung der Lehrkräfte, regionale Vernetzung, Konzept und Verstetigung sowie Technik und Ausstattung. Die Ehrung der Digitalen Schulen stand unter Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.