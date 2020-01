Laumann bei der CDU Hamminkeln : Kurs auf einen respektvollen Wahlkampf

Hamminkeln Beim Neujahrsempfang mit Minister Karl-Josef Laumann nutzten Hamminklens Christdemokraten die Chance zur Standortbestimmung.

„Sagen was man tut, tun was man sagt.“ Wem dieser Slogan bekannt vorkommt, hat recht. Er stammt vom Versöhnen-statt-spalten-Ministerpräsidenten und dann Bundespräsidenten Johannes Rau. Wenn Hamminkelns CDU-Vorsitzender Norbert Neß am Sontag beim Neujahrsempfang seiner Partei mit Gastredner und Minister Karl-Josef Laumann im Ratssaal Worte des legendären Wuppertalers Rau in den Mund nahm, dann mit Kalkül. In seiner politischen Standortbestimmung, traditionell bei dieser Gelegenheit vor breitem Publikum, gab Neß für das Kommunalwahljahr 2020 einen kämpferischen, bewusst antidestruktiven und fairen Kurs vor. Zuverlässigkeit und Vertrauen schaffen seien die Leitlinien, da passte Johannes Rau verbal gut. Die Parteien der Stadt hätten das Gemeinwohl im Auge, Kompromissfähigkeit sei angesagt, und das gute parteiübergreifende Signal wie bei einer gemeinsamen Europawahlveranstaltung 2019 sei tragfähig. In der Sache aber will die CDU die Position als stärkste Partei in Hamminkeln ausbauen.