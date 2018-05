Kreis Wesel: Mindestlohn: Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen

Kreis Wesel Im Kreis Wesel gibt es weiterhin Unternehmen, die ihren Beschäftigten weniger als die gesetzlich vorgeschriebenen 8,84 Euro pro Stunde zahlen. Davon geht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Nordrhein aus. Sie verweist dabei auf eine Bilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Duisburg. In dessen Bereich leiteten die Beamten im vergangenen Jahr 171 Ermittlungsverfahren gegen Arbeitgeber ein, die gegen das Mindestlohngesetz verstoßen haben.

Hufer beklagt zugleich eine mangelnde Kontrolldichte beim Zoll. Dies zeige gerade der Blick auf das Gastgewerbe. "2017 wurden im gesamten Bereich des Duisburger Zolls 230 Betriebe der Branche geprüft. Allein im Kreis Wesel gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur jedoch 649 Hotels, Gaststätten und Restaurants", so Hufer. Zwar gelte in der Branche in NRW nicht der gesetzliche, sondern ein tariflicher Mindestlohn von derzeit 9,25 Euro pro Stunde. Dennoch müsse der Zoll Präsenz zeigen, um "tricksenden Arbeitgebern einen Strich durch die Rechnung zu machen".