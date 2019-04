50 Aussteller rund ums Berliner Tor : Immobilia: Mietpreise in Wesel steigen moderat

Wesel Auf der „Immobilia“ konnten sich Interessenten über Wohnangebote und die mögliche Gestaltung ihrer vier Wände informieren. Grundschulen zeigten von Kindern gebastelte „Traumhäuser“.

Rund ums Berliner Tor und im City-Center der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe präsentierten sich am Wochenende gut 50 Unternehmen und Anbieter von Dienstleistungen, die mit dem Thema Haus und Wohnen zu tun haben. Zu den Ausstellern gehörte unter anderem Heizungsbauer Peter Koch. Der informierte unter anderem darüber, dass Ölheizungen aussterben. „Zumal die Auflagen dafür immer höher werden.“ Bei Fenstern steht die Kombination aus „Einbruchschutz und Umweltschutz“ gerade hoch im Kurs, der Weseler Schreiner Martin Biesemann. „Viele, die sich hier nach Kunststoff- oder Holzfenster erkundigen sagen, sie wollen ins Haus investieren.“ Ein paar Schritte weiter lockte der Voerder Badgestalter Hekö mit einer Kombination aus Bidet und Toilette. Das WC verfügt über einen angewärmtem Sitz und über eine Düse mit Fön. „Das ist in Japan gang und gäbe“, erklärte Verkäuferin Heike Schnepel.“

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Friedrich-Wilhelm Häfemeier, freute sich über die vielen Besucher. Ein großes Interesse bestehe an altengerechtem Wohnen und an Grundstücken für junge Familien, erklärte er. Zufrieden verkündete Häfemeier, dass die geplante Wohnanlage an der Moltkesstraße (wir berichteten) schon fast komplett vermarktet sei. Mietpreise, betonte er, würden in Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe noch „moderat“ steigen, Dinslaken sei da „deutlich teurer“.