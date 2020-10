MGV Bleib treu aus Hamminkeln : „Hauptsache, wir singen weiter“

Acht MGV-Sänger unterstützten mit einem Auftritt auf dem Schulhof der Grundschule Hamminkeln die Aktion der Künstlergruppe „Raum-Zeit-Piraten“. Foto: Ellerich Foto: Moritz Ellerich

Hamminkeln Wie der MGV Bleib treu Hamminkeln in Corona-Zeiten die Sängerschar auch ohne Auftritte zusammenhält und der Spaß an der Musik erhalten bleibt. Aktuell beginnt die Probenarbeit in kleinen Gruppen.

Ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Normalerweise würde Hochspannung beim MGV Bleib treu Hamminkeln 1892 herrschen. Das Herbstkonzert ist immer die Veranstaltung, der der von Marcel Bönninger dirigierte Männerchor entgegenfiebert. Jetzt, in Zeiten der Corona-Beschränkungen, geht es aber nicht darum, eine große Choreografie und das Leitthema für die beliebten Doppelkonzerte im Bürgerhaus zu entwickeln. Im vergangenen Jahr ging es programmatisch „Auf zum Mond“, nun geht es um irdische, für den Verein existentielle Dinge: den Chor zusammenzuhalten, die Lust am Gesang zu demonstrieren, schlicht eine Perspektive zu schaffen. „Hauptsache, wir singen weiter“, ist das Motto.

Schmerzlich bleibt aber, dass das Herbstkonzert erstmals in der Vereinsgeschichte abgesagt werden musste. Für jeden Chor ist Corona eine schwere Bürde. Aufzutreten ist immer das Ziel, sich zu präsentieren und in den vielen Probestunden zuvor Gemeinschaft erleben – so war es alle Jahre auch bei den Bleibtreuen.

Info Unterstützung der „Raum-Zeit-Piraten“ Krise macht kreativ Das trotzige Credo von Andre Bödder und Marcel Bönninger heißt: „Die Krise macht kreativ.“ Mit dieser positiven Haltung versuchen sie auch, neue Sänger anzusprechen. So unterstützten acht MGV-Sänger mit einem Auftritt auf dem Schulhof der Grundschule Hamminkeln die Aktion der Künstlergruppe „Raum-Zeit-Piraten“, die im Rahmen eines Forschungsstipendiums auf Schloss Ringenberg gearbeitet haben.

„Erstmal sind alle Vereinsdinge abgesagt, viele Chöre warten und harren der Dinge. Wir hatten uns relativ schnell auf die Vorgaben eingerichtet, Abstände eingehalten, Abläufe verändert. Dann kam der Lockdown, aus einer kurzen Pause wurden sechs Monate ohne Proben“, erzählt Vorsitzender Andre Bödder. Einige Sänger sahen das als Anlass, darüber nachzudenken, aufzuhören. Viele sind über 70, da kommt man schon mal auf diese Idee. Deshalb ging und geht es darum, die Aktiven zusammenzuhalten. Auch wenn Vereinsaktivitäten wie die Fahrt zur Laga nach Kamp-Lintfort und die Sängerfahrt nach Ostfriesland wegfielen.

Das andere Thema ist: Wie kann der MGV präsent bleiben? „Wir haben nicht nur sinniert. Wir haben alle Sänger angerufen, wir haben versucht, jeden abzuholen“, sagt Marcel Bönninger. Die Hygieneverordnung aber war ein Hindernis, sieben Quadratmeter Platz für jeden Sänger waren eine zu hohe Hürde und die Abstände zu groß für Chorgesang.

Das schöne Sommerwetter half, Bleib treu startete zu fünf Radtouren und die Sänger, die nicht so gut mit der Fiets unterwegs sind, kamen später hinzu. Es wurde gesungen, draußen und schon beim Treff vor Klopperts Brauerei. Der dreiseitig umschlossene Innenhof war Konzertraum für ein paar gemeinsame Lieder, bevor es weiter ging ins Grüne. In der Bauerschaft Kesseldorf wurde in Sichtweite des Storchennestes ein musikalischer Stopp eingelegt.

Das stärkte die Gemeinschaft, doch die Probenfrage löste der Open-air-Gesang nicht. Die Methode Telefonkonferenz, die sich in der Corona-Krise zum Kommunikationsmittel Nummer eins aufschwang, taugt nicht, versetzte Klänge, unsynchrone Stimmen, manche Chormitglieder sind zudem ohne digitale Vernetzung. Bönninger sorgte dafür, dass alle Mitglieder eine „Ständchenmappe“ erhielten. Die funktioniert auch digital, jeder Sänger kann so seine Stimme sehen und hören. Auch in der MGV-eigenen Whatsapp-Gruppe kann jeder für sich mitsingen. Ein Weg und eine Alternative, doch das „echte“ Singen ist das Ziel.

Ganz aktuell beginnt die Probenarbeit, der MGV startet in kleinen Gruppen. Der Chor wird halbiert, Gruppe eins beginnt um 20 Uhr, um 21.15 Uhr folgt die zweite. Das hat auch mit Präsenz zu tun, deren Mangel alle Chöre trifft. Jetzt gibt der MGV ein Lebenszeichen. „Corona wird das Chorsterben beschleunigen“, sagt Bönninger. Der MGV Bleib treu versuche, das Beste aus der Situation zu machen. „Wir haben Zuversicht“, heißt es.