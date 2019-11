Debatte im Kreishaus : Metzger verhindern Schlachtgebühr-Irrsinn

Kreis Wesel Kleine Schlachtbetriebe wollte der Kreis Wesel bei den Fleischhygienegebühren deutlich mehr zur Kasse bitten. Das wurde verhindert.

Eine geplante Gebührenerhöhung des Kreises für Schlachtbetriebe ist jetzt im Kreisausschuss überraschend abgewendet worden. Das für die kleinen Metzgereien erfreuliche Ergebnis: Kleine Schlachtbetriebe zahlen für die Fleischhygieneüberwachung durch die Kreisverwaltung künftig sogar weniger statt mehr. Möglich gemacht hat diese Kehrtwende das Bündnis von CDU, Grünen und FDP/VWG im Kreishaus. Die Fraktionen sahen in der geplanten Gebührenerhöhung vor dem Hintergrund der Debatte um regionale Produkte und den Wilke-Wurst-Lebensmittelskandal einen Widerspruch: Einerseits sollen die Bürger regional konsumieren, im Sinne von CO 2 -Neutralität regionale Produkte verzehren, andererseits wollte die Kreisverwaltung in Wesel besonders bei kleinen Betrieben stark abkassieren und begünstigte automatisch größere Betriebe. Dieses Szenario ist nun abgewendet.