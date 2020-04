Trio geriet in Streit : Messerstecherei in Büderich endete glimpflich

In Büderich wurde ein 35-Jähriger mit einem Messer verletzt. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Büderich Mit einer vergleichsweise leichten Verletzung kam ein 35-Jähriger bei einer Messerstecherei in Büderich davon. Er hatte sich mit zwei Männern (29 und 33 Jahre) gestritten. Laut Polizei ereignete sich der Fall am Ostersonntag gegen 14.20 Uhr in der Wohnung des Opfers.

Die drei Beteiligten sollen miteinander bekannt gewesen sein, der Streit soll schon eine Weile geschwelt haben. Einer der beiden Gäste zückte am Ende ein Messer und verletzte den 35-Jährigen am Hinterkopf. Welcher Besucher der Täter war, steht nach den ersten Ermittlungen noch nicht fest. Ebenfalls noch unklar ist, warum das Trio aneinander geraten war. Ort des Geschehens war eine Wohnung an der Pastor-Bergmann-Straße. Der Verletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

(fws)