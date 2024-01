Heinz Bueren vor 60 Jahren zum Priester geweiht „Ich hoffe auch auf das Ende des Zölibates“

Wesel · Am Sonntag, 28. Januar, wird in der Weseler Martini-Kirche das diamantene Weihejubiläum von Pastor Heinz Bueren gefeiert. Der gebürtige Klever lebt seit Jahren in der Hansestadt und war in den 60er-Jahren als Kaplan in St. Martini Wesel tätig. Wie er über das Zölibat denkt und wie er sich die Zukunft der katholischen Kirche vorstellt.

26.01.2024 , 17:01 Uhr

Pastor Heinz Bueren feiert am Sonntag, 28. Januar, sein diamantenes Weihejubiläum in der Weseler Martini-Kirche. Foto: Klaus Nikolei