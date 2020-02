Kostenpflichtiger Inhalt: Mitarbeiter hoffen : Mensing Wesel läuft trotz Insolvenz weiter

Mensing Wesel. Foto: Sebastian Peters

Wesel Das Textilgeschäft Mensing befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der Geschäftsbetrieb am Standort Wesel mit 42 Mitarbeitern läuft aber voll weiter. Grund sollen Probleme bei der Filiale in Velbert sein.