Kommentar : Nicht geschlossen!

Foto: ANDREAS ENDERMANN

Meinung Wesel All die Weseler, die ihre Solidarität mit Mensing nun erklären, helfen Mensing und also auch der Weseler Innenstadt am besten, wenn sie ihre Ware bei Mensing kaufen, nicht im Internet.

Die wichtigste Botschaft für Kunden: Bei Mensing in Wesel kann man weiter einkaufen. Klar gesagt: Ein Insolvenzverfahren soll dazu dienen, ein Unternehmen zu retten. All die Weseler, die ihre Solidarität mit Mensing nun erklären, helfen Mensing und also auch der Weseler Innenstadt am besten, wenn sie ihre Ware nicht im Internet kaufen. Denn auch dies ist kein Geheimnis: Der Leidtragende der Onlineshops von Amazon & Co. ist insbesondere der stationäre textile Einzelhandel. Wenn dann noch frappierende Entwicklungen wie die in Velbert dazukommen – offenbar war der Abschluss eines Zehnjahresvertrags dort ein Fehler – dann wird es schwer für den textilen Einzelhandel.

Sebastian

Peters