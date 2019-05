Rhein-Ruhr-Express-Test : Meine erste Fahrt mit dem RRX

In strahlendem Weiß ausgeleuchtet wie ein modernes Großstadtbüro kommt der neue Zug daher. Foto: Siemens Mobility GmbH

Der neue RRX ist hell, gut klimatisiert, hat W-Lan und innovative Fenster. Schade nur, dass er nicht überall halten kann.

Weiterleiten Drucken Viktor Marinov Von Viktor Marinov Autorendetails aufklappen Viktor Marinov (vima) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post, aktuell im Einsatz im schönen Wesel. zum Autorenprofil

Da kommt er, grau-orange und glänzend. Allein schon die Art, wie sein Name mit orangen und weißen Punkten auf der Fassade geschrieben ist, wirkt futuristisch. Und dann noch dieser Name: RRX, Rhein-Ruhr-Express. Könnte er sprechen, würde er vielleicht sagen „Schaut mich an, wie viel besser ich bin als die Roten.“ Die Roten, das sind seine Vorgänger und sie haben langsam ausgedient. Auf der Strecke zwischen Wesel und Koblenz fahren bald nicht mehr die Roten, die alten Züge der Deutschen Bahn, sondern nur noch die Grau-orangen. Schon jetzt gastieren sie ein paar Mal am Tag in Bahnhöfen und an Gleisen an Rhein und Ruhr und testen die Strecke. So machen auch Fahrgäste ihre ersten Erfahrungen mit dem neuen Zug. Rund 42.000 Menschen wird er bald täglich zwischen Montag und Freitag befördern. Ist der RRX also wirklich besser als die Roten? Steigen wir mal ein.

Die Türen, natürlich orange, öffnen sich nach einer kleinen Verzögerung. Das Erste, was anders ist, ist der Duft. Der RRX riecht wie ein neues Auto – ein bisschen steril, aber nicht unangenehm. Die Sitzpolster scheinen etwas dünn und könnten weicher sein. Dafür gibt es über den Köpfen der Passagiere zwei Leselampen. Die hatten die Roten nicht. Auch die Steckdosen zwischen den Sitzen sind für Pendler eine willkommene Neuerung. Und das Wlan erst recht. Wer schon einmal versucht hat, zwischen Oberhausen und Dinslaken das eigene mobile Internet zu benutzen, weiß, wie viel sich dadurch ändert. Sogar die Scheiben sind laut Hersteller Siemens eine Revolution. Mit einem Laser habe man ein feines Muster in die elektrisch leitende, transparente Schicht der Scheiben eingebracht. Dadurch ließen die Fenster Funkwellen „bis zu 500-mal besser durch als konventionelle Verglasungen.“ Dadurch soll Surfen und Telefonieren besser funktionieren.

Info Unser Autor: Vielbahnfahrer Foto: Marinov Person Viktor Marinov ist derzeit Journalistenschüler in der RP-Redaktion Wesel. Jeden Tag fährt er von Düsseldorf aus mit dem Zug zum Weseler Bahnhof und hat mit dem Schienenverkehr schon viele Erlebnisse gehabt; manchmal positiv, manchmal negativ. Die Fahrt im RRX zählte zu den schöneren Momenten.

Der RRX ist das aktuell größte Schienenprojekt in NRW. Es soll ein großer Wurf für das Schiennetz werden, das sonst so oft in der Kritik steht. 2017 stellte Siemens den Prototypen des Desiro HC vor, 84 Züge soll das Unternehmen bauen. Bis 2030 rollen sie zwischen Aachen und Kassel, Koblenz und Minden, Köln und Münster, zwischen Düsseldorf und Osnabrück oder eben Wesel. Die Linien betreiben die niederländische Firma Abellio und die englische National Express. Es ist ein großer Plan, der in der Realität schon jetzt etwas bröckelt.

Schon jetzt läuft es auf der Strecke, die noch RE 5 heißt, nicht wirklich rund. Die neuen Züge sind teils länger als mancher Bahnsteig, auch die Höhe passt nicht immer. In Richtung Koblenz kann der RRX deswegen in Voerde, Oberhausen-Holten, Sinzig und Bad Breisig nicht halten, in Richtung Wesel in Bad Breisig und Oberhausen-Holten. Wer zu einem dieser Orte fahren will, ist auf die alten Roten angewiesen und muss genau wissen, wann sie fahren. Alle 60 Minuten bedient ein Zug die Linie, jeder zweite ist ein RRX. Wer den Fahrplan nicht kennt und an der falschen Stelle aussteigen möchte, kann Überraschung erleben.