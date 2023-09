Weseler Restaurant bei „Mein Lokal, dein Lokal“ „Das ist eine echte Perle an der Landstraße“

In dem beliebten Fernsehformat treten jede Woche fünf andere Restaurants aus wechselnden Regionen gegeneinander an. Die Aufgabe: An jedem der fünf Abende zeichnet eines der fünf Restaurants für die Bewirtung der anderen Teilnehmer verantwortlich. Die testen dann mit kritischem Gaumen die Speisen des Gastgebers, das Ambiente und den Service, und geben am Ende eine Bewertung für den Abend ab. Immer mit von der Partie: Fernsehkoch und Moderator Mike Süsser.