Wesel : Mein Kirchenschatz

Das Glockenspiel des Doms. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die Kirchen sind nicht nur Orte des Glaubens, sondern auch Orte der Kunst. Viele Gemeindemitglieder spüren besondere Verbindungen zu Kunstwerken ihrer Kirchen. Eins ist das Glockenspiel des Willibrordi-Doms.

Mit Kunst in Kirchen verbindet jeder etwas Persönliches, ganz Eigenes. Es kann Schnitzwerk, das einen Besucher besonders fasziniert, ein Gemälde, eine besondere Kanzel, etwas Geschmiedetes, Gewebtes oder Gläsernes sein. Oder eben auch etwas Gegossenes. Es soll ja Menschen geben, denen Glockengeläut auf die Nerven geht. Bei mir ist das nicht so. Ich mag es, wenn – selten genug – über der Stadt die großen Geläute von Willibrord oder Himmelfahrt erklingen. Und ganz besonders liegen mir 25 kleine Glocken am Herzen: das Glockenspiel im Reitertürmchen auf dem Dach des Willibordi-Doms. Und das hat ebenso persönliche wie dienstliche Gründe.

25 Jahre ist es her, dass dieses herrliche Instrumentarium über dem Großen Markt seinen Dienst aufnahm. Ich war bei diesem Projekt für die Rheinische Post von Anfang an dabei, begleite Melodienwechsel ebenso wie Reparaturen nach Blitzeinschlägen oder Renovierungen. Bleibend in Erinnerung geblieben sind mir dabei natürlich auch die Menschen, die sich damals dafür eingesetzt haben und die es auch finanziert haben. Unter anderem gab es eine Fahrt zur bedeutenden Hersteller-Firma Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken B.V. in den Niederlanden. Da standen sie nun, die 25 nagelneuen Glöckchen. Der damalige Superintendent Walter Stempel freute sich wie ein Kind. Auch den Stiftern Karla und Hans Tienes war anzusehen, wie sehr sie das Ensemble glücklich stimmte.

So ging es eigentlich allen Beteiligten. Und das waren einige. Im Domdach waren aufwendige Vorbereitungen zu treffen, um dem Reitertürmchen festen Halt geben zu können. Als Schüler hatte ich schon 1978 mit Tausenden anderen miterleben dürfen, wie der Turm nach 500 Jahren endlich wieder seine spitze Mütze bekam und später auch das Kreuz per Hubschrauber zur Montage eingeflogen wurde. Millimeterarbeit in luftiger Höhe kennzeichnete natürlich dann 1994 auch das Aufsetzen des Reiters fürs Glockenspiel. Die Aktion galt als Abschluss des Wiederaufbaus nach der Zerstörung der groten Kerk im Zweiten Weltkrieg.