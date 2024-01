Mehrwertsteuererhöhung trifft Weseler Wirte „Kaum ein Gastronom traut sich, jetzt Preise zu erhöhen“

Kürzlich hatte Ullrich Langhoff, Chef des Weseler Restaurants Lippeschlösschen und Vorsitzender der Kreisgruppe Wesel des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein (Dehoga), ein interessantes Telefonat mit Ingrid Hartges. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbandes mit Sitz in Berlin (siehe Infobox). In dem Telefonat, so erzählt es Langhoff im Gespräch mit unserer Redaktion, habe die aus Schwalmtal bei Mönchengladbach stammende Juristin davon gesprochen, dass der Gastronomie bundesweit „ein Massensterben droht“, wenn die Betriebe die Preise infolge der Anhebung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent erhöhen würden. Denn dann könne es sein, dass der Kunde das Essengehen als Luxus einstuft und sich Restaurantbesuche womöglich nur noch in abgespeckter Form leistet.