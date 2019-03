Eine Premiere: Mehrhooger Kunst in Begegnungsstätte

Hamminkeln Erste Ausstellung in der Begegnungsstätte mit drei ortsansässigen Künstlern aus Mehrhoog: Weitere sollen folgen

Seine Augen verrieten, wie glücklich Michael Möllenbeck, Vorsitzender des Trägervereins, über die Resonanz auf die erste Kunst-Ausstellung in den lichtdurchfluteten Räumen der Begegnungsstätte war. Er konnte zur Vernissage mehr als 50 Gäste begrüßen. Man habe bewusst mit Brigitte Ressing, Norbert Lackmann und Lothar Lubawski drei Mehrhooger Künstler ausgewählt. „Ich bin froh, das hier im Heimatdorf machen zu können – das Gebäude ist eine Bereicherung“, unterstrich Brigitte Ressing, die seit 1993 in Mehrhoog lebt und sich Zeichnen, Acyl- und Aquarellmalerei selbst beigebracht hat. „Mensch und Natur – und wie wir uns von der Natur entfernt haben“, beschrieb die 58-Jährige die Idee ihrer Arbeiten. Sie zeigen beispielsweise den Weltraum mit dem Mensch in der „Denk mal“-Luftblase, die Symbiose zwischen Baum und Mensch, aber auch einen „Wunschbaum“ in verschiedenen Sprachen, den sie mit Flüchtlingen erarbeitet hat.