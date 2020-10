Montag in der Lokalzeit Duisburg : Urnenmalerin aus Mehrhoog will „Secret Star“ werden

Urnenmalerin aus Mehrhoog will „Secret Star“ werden

Montag in der Lokalzeit Duisburg

Mehrhoog Selin Güler aus Mehrhoog hofft darauf, beim Wettbewerb „Secret Star“ die Gunst der Zuschauer zu gewinnen. Am Montag ist über die Urnenmalerin ein Beitrag in der Lokalzeit Duisburg des WDR zu sehen.

Selin Güler aus Mehrhoog hat ein ungewöhnliches kreatives Hobby. Sie hat eine außergewöhnliche künstlerische Begabung und bemalt Urnen, was übrigens nicht nur Kunst ist, sondern mit persönlich gehaltenen Motiven auch ein Stück Trauerbewältigung (RP berichtete). Zugang zu diesem Thema hat die junge Mehrhoogerin durch ihre Tante Birgit Bastek gefunden, die geprüfte Bestatterin ist.

Selin Güler hat jetzt ein anderes Projekt im Auge. Sie wurde für die WDR Lokalzeit Duisburg als „Secret Star“ nominiert. Am Montag, 5. Oktober, läuft um 19.30 Uhr in der Sendung das Bewerbungsvideo. Von jeder Lokalzeit der Aktuellen Stunde werden zwei Kandidaten nominiert (insgesamt 22 Kandidaten), Selin Güler ist es für Dusiburg. Jeweils ein Kandidat kommt per Publikumsabstimmung weiter.