Eine lange Tradition geht zu Ende : Rewe in Mehrhoog schließt Ende 2020

Gute Noten Der Rewe-Markt Köster wurde in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet. Ende 2011 wurde er beispielsweise zum vierten Mal in Folge zu den beliebtesten Supermärkten Deutschlands gewählt. In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „Meine Familie und ich“ hatten bundesweit 70.000 Kunden abgestimmt. Der Markt durfte deshalb viele Jahre lang den Stern der Besten tragen – „als einziger Markt am rechten Niederrhein“. In den Kategorien Fleisch, Wurst, Käse, Wein, Obst und Gemüse gab’s für den Markt seinerzeit überdurchschnittlich gute Noten.

Seniorenfreundlich Der Markt führt das Gütesiegel „familien- und seniorenfreundlich“ der Lokalen Agenda.