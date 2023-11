Vorfall in Mehrhoog Polizei stellt Fahrraddiebe auf der Flucht

Eine Zeugin hatte gegen 00.45 Uhr am Donnerstagmorgen die Polizei verständigt, weil sie an der Haltestelle Pollmann auf der Bahnhofstraße drei Männer beobachtete, die die Schlösser an mehreren Fahrrädern aufbrachen. Die Beamten konnten daraufhin die jungen Männer im Alter von 22, 23 und 26 Jahren auf der Flucht stellen und vorläufig festnehmen.