Kostenpflichtiger Inhalt: Lebenshilfe-Kita Mehrhoog : Neue Leiterin der „Springmäuse“ ist Eigengewächs

Die 29-jährige Leonie Vergoossen übernimmt die Leitung der Kita „Springmäuse“ in Mehrhoog. Foto: Lebenshilfe Unterer Niederrhein/Lebenshilfe Unterer Nierderrhein

Mehrhoog Leonie Vergoossen (29) ist jetzt der Kopf der inklusiven Kindertagesstätte in Mehrhoog. In ihrer Rolle als Kita-Leiterin setzt sie auf Zusammenarbeit auf allen Ebenen – also den intensiven Austausch mit Kollegen, Eltern und Kindern.