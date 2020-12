Hamminkeln-Mehrhoog : Zusätzliche Lüftungsanlage in Schule wegen Corona

Mehrhoog Eigentlich sollte die neue Grundschule an der Bonhoefferstraße in Mehrhoog keine Lüftungsanlage behalten, um Kosten einzusparen. Doch wegen Corona sieht die Politik nun die Notwendigkeit, doch mehr zu investieren.

Immerhin rund 400.000 Euro netto ließen sich so einsparen. Die Kehrtwende kam jetzt im Planungsausschuss. Die Corona-Pandemie mache es nötig, hieß die einhellige Auffassung im Schulausschuss. Laut Ausschussmitgliedern wäre es total fahrlässig, wenn hier die Situation nicht für den Einbau genutzt würde. Allerdings habe sich die Corona-Lage an den Schulen und Kitas gegenüber der Vorwoche stark entschärft, betonte die Verwaltung. 32 Kinder seien in Quarantäne sowie zwei Lehrer, ein Kind wurde positiv getestet.