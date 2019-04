Für mehr Sicherheit : Aprilscherz mit ernstem Hintergrund

Vorbild Wesel: Auf scherzhafte Art machte der Bürgerverein in Mehrhoog am 1. April auf eine drängende Verkehrsproblematik im Straßendorf aufmerksam. Hinter dem Scherz mit der Hasenampel steckt nämlich ein ernsthaftes Anliegen. Foto: BM/Peters, Sebastian

Mehrhoog Die Aktion „Aprilscherz Hasenampel“ nahm sich am Montag Wesels Esel-Lichtsignale zum Vorbild. Das ist humorvoll. Ernst aber ist das Anliegen: endlich für mehr Sicherheit an der Bahnhofstraße zu sorgen.

Die Mehrhooger haben in den vergangenen Wochen interessiert nach Wesel geblickt, wo man sich mit der Esel-Fußgängerampel mühte und am Ende eine Esel-von-Wesel-Spezialampel erfand. So etwas könnte auch in Mehrhoog einen Akzent setzen und Sicherheit bringen, fand der Bürgerverein. Er dachte sich die Aktion „Aprilscherz Sandhasenampel“ aus, die am Montag punktgenau den April einläutete – und dabei als bürgernahe Initiative mit ernstem Hintergrund daherkam. Denn die Ergebnisse des Zukunftsprojektes Hamminkeln 2030+ und neue Umfragen ergaben, dass die Verkehrsberuhigung der Mehrhooger Bahnhofstraße, der Schlagader des Straßendorfes, ein vorrangiges Thema darstellt.