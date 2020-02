An der Grundschule Mehrhoog : Anwohner klagen über Baumfällungen

Am 6. Februar rückten die Bagger im Morgengrauen an und rodeten den „Urwald“ an der Halderner Straße. Foto: Theilmeier

Mehrhoog In Mehrhoog wurde schon vor der Schutzfrist Platz für den Neubau der Grundschule gemacht. Dabei weiß niemand, wann 2021 angefangen wird.

„Der 6. Februar war ein rabenschwarzer Tag für den Klimaschutz in Hamminkeln.“ Das finden Ursula und Ferdi Theilmeier aus Mehrhoog, die sich gegen die Abholzung eines ökologisch wichtigen Wäldchens im Zuge des Neubaus der Grundschule Mehrhoog und für eine Alternative eingesetzt hatten.

An diesem Tag rückten die Bagger im Morgengrauen an und rodeten den „Urwald“ an der Halderner Straße. „Obwohl das Gutachten, das den Neubau einer Schule an dieser Stelle empfiehlt, fragwürdig ist“, meinen die Theilmeiers weiterhin.

Info Sitzung des Hauptausschusses Termin Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Hamminkeln tagt an diesem Donnerstag, 13. Februar. Beginn ist um 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Es gibt einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen Teil.

Für sie ist das Verschwinden des Baumbestands ein schlechtes Zeichen für Artendiversität und Klimaschutz. Da würde in der Stadt der Klimaschutzbeitrag hochgehalten, während in Mehrhoog hunderte kerngesunde Bäume, die weit über 50 Jahre alt seien, gefällt würden.

Aber: Einen Aufschrei der Empörung gibt es, anders als beim kürzlichen Abholzen einer Brachfläche am Meisenweg, im Ortsteil nicht. Denn es ist einhelliger politischer Beschluss, dass die Waldfläche der neuen dreizügigen Grundschule weichen muss.

Bedarf gibt es, wie an diesem Donnerstag im Hauptausschuss Thema sein soll. Die Zahl der Grundschüler ist schneller gewachsen als prognostiziert, übergangsweise werden nun Container für Klassen aufgestellt. Die Verwaltung sei dabei, dieses Vorhaben umzusetzen, wie Chef-Techniker Bernhard Payer am Mittwoch bestätigte. Man habe in Sachen Baumfällungen mit offenen Karten gespielt und frühzeitig mitgeteilt, dass ein Teilstück des Gehölzbestandes auf dem Gelände der Bonhoefferschule zwischen der Halderner Straße und der Bonhoefferstraße gerodet werde.