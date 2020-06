Selin Güler (18) hat Talent : Die Urnenbemalerin von Mehrhoog

Mehrhoog Kunstvoll bemalte Urnen sind ungewöhnlich und eine sehr persönliche Sache. Kein Wunder, dass Bestatterin Birgit Bastek aus Mehrhoog froh ist, dass ihre Nichte Selin ihr Talent bei ihr ausleben kann.

„Am Anfang hatte ich schon ein seltsames Gefühl“, erzählt Selin. Bisher habe sie nur auf Leinwänden Motive für die Familie oder schon mal eine Kinderzimmer-Wand bemalt. „Und man gibt ja im Lebenslauf bei dem Punkt Hobby nicht gerade an: Urnen bemalen. Aber wenn ich einmal in der Gestaltung des Motivs versunken bin, ist die Urne in dem Moment nur ein leerer Behälter“, erzählt die 18-Jährige. Sie sei dann einzig damit beschäftigt, das Motiv bestmöglich auf der Urne umzusetzen. Das hat nicht nur eine künstlerische Dimension, sondern auch eine sehr persönliche für die Trauernden. „Es freut mich sehr“, betont Selin, „dass ich so meine Kreativität ausleben und neue Erfahrungen sammeln kann. Ein wenig macht es mich auch stolz, dass ich bei einem emotionalen und sensiblen Thema einen kleinen Teil zur Trauerbewältigung beitragen darf.“ Zurzeit besucht Selin die zwölfte Klasse des Friedrich-Albert-Lange-Berufskollegs in Duisburg. Ihr großes Ziel: das Abitur erreichen und gleichzeitige ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten gestaltungstechnischen Assistentin machen. Am Ende ihrer Realschul-Zeit hatten ihre Lehrer noch bezweifelt, ob der Wechsel in die gymnasiale Oberstufe die richtige Wahl für sie wäre. Selin beweist nun das Gegenteil. Ihre Begabung für Kunst und Gestaltung ist eine enorme Motivation, sie meldete sich an der Schule in Duisburg an. Für die Fächer Gestaltungstechnik, Grafik-Design und Kunst, die es so nur in diesem Bildungsgang gibt, nimmt sie jeden Tag den langen Anfahrtsweg von Mehrhoog bis Duisburg in Kauf.