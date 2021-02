Schon sieben Fälle im Kreis Wesel : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche mit Paket-SMS

Kreis Wesel Betrüger nutzen seit kurzem aus, dass viele Menschen während des Corona-Lockdowns im Internet bestellen. Mittels einer SMS spielen sie eine Schadsoftware auf ein Smartphone. Die Polizei erklärt, wie das vermieden werden kann.

Die Betrüger verschicken laut Polizei eine SMS und fordern den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken. Klickt der SMS-Empfänger dann auf den Link, wird jedoch eine Schadsoftware auf dem Smartphone installiert. Die Schadsoftware kann Daten abgreifen. In einigen Fällen speicherte sie Handynummern im Internet und verschickte die gleiche SMS oder MMS an Nummern, die von den Geräten anderer Geschädigter abgegriffen wurden.

Smartphone-Nutzer, bei denen die Schadsoftware aktiv war, erhielten daraufhin Anrufe aus ganz Deutschland. Die Anrufer fragten, welches Paket verschickt würde, da sie nichts bestellt hätten. So hatte sich also die Betrugsmasche per Schneeballsystem weiterverbreitet, teilt die Polizei mit. Einige SMS-Empfänger, die nicht auf den Link klickten, erhielten im Laufe eines Tages hingegen viele SMS von der gleichen Handynummer.