Schermbeck-Hünxe : Mehr Lkw-Verkehr zur Deponie

Im Grenzbereich zwischen Gahlen (r.) und Gartrop (l.) möchte die Firma Nottenkämper südlich der Dachziegelwerke Nelskamp (C), nördlich der AGR-Sondermülldeponie (B) und westlich ihrer Abgrabung Mühlenberg (D) auf einer 24.000 Quadratmeter großen Lagerfläche (im Bereich A) Rekultivierungsböden zwischenlagern. Foto: Luftbild Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Firma Nottenkämper möchte Böden zur Rekultivierung zwischenlagern. Am 25. August berät die Politik über einen Antrag des Spezialisten für Tongewinnung und Entsorgung von mineralischen Stoffen.

Die Firma Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG plant am Standort der Deponie Eichenallee den Betrieb eines Lagers für Rekultivierungsböden. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als zuständige Genehmigungsbehörde die Gemeinden Hünxe und Schermbeck informiert. Beide Gemeinden wurden um eine Stellungnahme gebeten.

Die Firma Nottenkämper betreibt bekanntlich an ihrem Standort im Grenzbereich zwischen Schermbeck-Gahlen und Hünxe-Gartrop eine Tongrube, die in verschiedene Bauabschnitte unterteilt ist. Nach erfolgtem Abbau sollen die einzelnen Bauabschnitte mit mineralischen Abfällen verfüllt werden. Zum Schluss soll alles mit Rekultivierungsböden abgedeckt werden. Die erforderlichen Rekultivierungsböden müssen von Nottenkämper am Markt beschafft werden.