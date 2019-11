Massiver Diebstahl in Fahrradgeschäft

Schermbeck Wer hat Hinweise? In Schermbeck ist ein Fahrradladen von Dieben heimgesucht worden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19.30 und 7 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Fahrradgeschäft an der Straße Beckmanns Stege ein und entwendeten dort mindestens 27 hochwertige Fahrräder und diverses Zubehör. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Etwaige Zeugen sollen sich unter Tel. 02858 918100 melden.