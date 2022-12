Abschied von einer Weseler Persönlichkeit Hunderte begleiten Kult-Konditor Uli Fehr auf seinem letzten Weg

Uli Fehr war ein Menschenfreund. Und die Menschen wussten, was sie an ihm hatten. Einen Zuhörer in Freud und Leid, einen Könner in der Backstube und einen geselligen Wirt, der Wesels Kneipenkultur über Jahrzehnte erfrischend belebt hat. Am Abend des Freitags, 9. Dezember, war Uli Fehr im Kreis der Familie gestorben. Er wurde 71 Jahre alt. Am Mittwoch wurde der Kult-Konditor jetzt unter großer Anteilnahme auf dem Neuen Friedhof Am langen Reck in Obrighoven beigesetzt.