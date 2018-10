Martinszug in Wesel, Sonsbeck und Hamminkeln 2018: alle Termine

9. November 2018

Die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus veranstaltet mit der Filialkirche „Zu den Heiligen Engeln“ ihren Martinszug auf dem Fusternberg. Beginn des Umzuges ist um 18 Uhr am Parkplatz an der Rundsporthalle. Von dort ist folgender Verlauf vorgesehen: An der Rundsporthalle, Am Lilienveen, Walter-Heimig-Stege, Wackenbrucher Straße, Kurt-Kräcker-Straße, Minuitstraße, Am Lilienveen, An der Rundsporthalle, Schulhof an der Fusternberger Grundschule. Nach dem Umzug wird auf dem Schulhof der Fusternberger Grundschule ein Martinspiel vorgeführt und es werden an alle Kinder kostenlos Martinstüten ausgeteilt.