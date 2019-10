8. November 2019 (Fusternberg)



Die Katholische Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Wesel veranstaltet in guter Tradition auch in diesem Jahr wieder den Martinszug rund um die Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ auf dem Fusternberg.



Start ist am Freitag um 18:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle. Von dort macht sich der Zug – mit Sankt Martin auf seinem Pferd und mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug – auf seinen Weg über die Straßen: An der Rundsporthalle, Am Lilienveen, Wackenbrucher Straße – Kurt-Kräcker-Straße – Minuitstraße – Am Lilienveen, An der Rundsporthalle, Schulhof der Fusternberger Grundschule. Dort endet der Zug mit dem Martinsspiel.



Voraussichtlich werden wieder mehr als 400 Kinder mit ihren Eltern an diesem Martinszug teilnehmen und den Zug mit ihren teils selbstgebastelten Laternen erleuchten. Zum Schluss wird wieder an alle Kinder eine kostenlose Martinsgabe verschenkt.