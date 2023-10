Beliebte Veranstaltung in Marienthal Martinsmarkt 2023 – das ist geplant

Die Marienthaler Kaufleute sind gespannt, wie sich der 24. Martinsmarkt anlässt, der eigentlich die 25.Jubiläums-Auflage wäre, hätte die Corona-Pause nicht ein Mal dazwischengefunkt. Die Stimmung ist gut unter den Programmachern, die auf einen Mix aus Bewährtem und neuen Anbietern setzen. Garantiert sind in jedem Fall die stimmungsvolle Herbst- und Dorfatmosphäre. Die Qualitäten im dörflichsten Ortsteil Hamminkelns haben sich nicht nur durch die Kulturszene mit den Marienthaler Abenden über die Region hinaus herumgesprochen, sondern auch durch die Art des Martins-Traditionsmarkts und das historische Kloster, in dem Pater Peter Führungen anbietet. Dazu gibt es Samstag und Sonntag verschiedene Aufführungen mit dem Jungen Chor Brünen, Hans van Triels „Silent Moves“ mit Folksongs in der Kirche und Herbst- und Martinsliedern in der extra aufgebauten Jurte. Fünf Euro kostet der Eintritt zum Martinsmarkt, dafür gibt es auf den Wiesen vor dem Dorf kostenfreie Parkplätze.