Blick in die Geschichtsbücher der Schule : Schwarz-Weiße Erinnerungen an die Martini-Hauptschule

Wesel Gut 70 Gäste hat die Leitung der Martini-Hauptschule für den 1. Juli eingeladen, um Abschied von der Innenstadt-Schule zu nehmen. Mit dabei ist die ehemalige Konrektorin Ingrid Kempken-Weuster, die von 1977 bis 2018 an der Schule unterrichtet hat. Ein Blick auf die historischen Bilder der Schule.

Wer vor 1970 geboren wurde, kennt gewiss Trude Herrs herrlich melancholischen Song „Niemals geht man so ganz“. Die Hymne, zu deren Erfolg 1987 auch Wolfgang Niedecken und Tommy Engels ihren Teil beigetragen haben, wird nach wie vor bei allen nur denkbaren Abschiedsfeiern gespielt. „Niemals geht man so ganz“ würde zweifelsohne auch gut zum Musikrepertoire der Feier passen, die am Donnerstag, 1. Juli, ab 14 Uhr auf dem Hof der Martini-Hauptschule beginnt. Denn dann will die kommissarische Schulleiterin Diana Kosin mit gut 70 geladenen Gästen der Schule einen würdigen Abschied bereiten.

Das Aus für die 1968 gegründete Hauptschule wurde vor fast genau sechs Jahren im Weseler Ratssaal beschlossen. „Und zwar in der Sitzung des Stadtrates am 23. Juni 2015. Dieses Datum werde ich nie vergessen“, sagt Ingrid Kempken-Weuster. Die ehemalige Konrektorin war von 1977 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2018 an der Martini-Hauptschule Lehrerin und hat die Schule von 2010 bis 2014 kommissarisch geleitet. „Dass die Schule einmal geschlossen werden würde, haben wir Kollegen uns nie vorstellen können. Zumal wir immer gute Schülerzahlen hatten und unser Herz an dieser Schule mit unseren Schülern hing.“ In den Hochzeiten wurde die Schule von rund 700 Schülern besucht.

Info Alle Schulleiter seit der Gründung 1968 1968 - 1986 Erwin Feuchthofen

1986 - 2000 Karl-Heinz Winschuh

2000 - 2010 Georg Loessel

2010 - 2014 Ingrid Kempken-Weuster (kommissarische Leitung)

2015 - Januar 2021 Birgit Wintgens-Halbach

seit Februar 2021 Diana Kosin (kommisarische Leitung)

Ein Linksbündnis im Rat hatte im Sommer 2015 gegen die Stimmen von CDU und FDP nicht nur das langsame Auslaufen der benachbarten Realschule Wesel-Mitte durchgesetzt, um eine Dependance der Lauerhaas-Gesamtschule in der Innenstadt installieren zu können, sondern auch das Ende der Martini-Hauptschule auf Raten beschlossen.

Bei Ingrid Kempken-Weuster, mit der sich unsere Redaktion jüngst an alter Wirkungsstätte getroffen hat, wird die Trauer um das Aus der Schule durch die Tatsache gemildert, dass das Gebäude erhalten und sogar noch baulich aufgewertet wird. „Ich bin so froh, dass die Krankenpflegeschule vom Hansaring hier komplett einziehen wird und Teile der Schule wohl auch vom Andreas-Vesalius-Gymnasium und von der Innenstadt-Grundschule an der Böhlstraße mitgenutzt werden“, sagt sie.