Menschen helfen : 18-Jährige schmiedet Pläne für Südafrika

Marlen Wirtz nimmt nach dem Abitur an einem internationalen Freiwilligendienst in Südafrika teil. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Gesamtschülerin Marlen Wirtz startet im August zu einem Freiwilligendienst. „Ich möchte sehr gerne die Zeit nutzen, mich für etwas Gutes einzusetzen“, sagt sie. Dafür sucht sie noch Unterstützer.

Derzeit ist Marlen Wirtz noch Schülerin der Gesamt­schule. Nach dem bestandenen Abitur im Juli möchte sich die 18-jährige Schermbeckerin noch nicht sofort ins Berufsleben begeben. „Ich möchte sehr gerne die Zeit nutzen, mich für etwas Gutes einzusetzen“, beschreibt sie ihre Pläne und fügt hinzu: „Der Anlass für meine Entscheidung sind Bilder, die ich in der letzten Zeit regelmäßig in den Medien verfolge. Es ist für mich sehr schwer anzusehen, wie die Lebensbedingungen für Mensch und Tier von Leid und Benachteiligung geprägt sind. Die Informationen sowie die Gewissheit, dass das Realität ist, berühren mich sehr, stimmen mich traurig und nachdenklich.“ Marlen Wirtz hat sich fest vorgenommen, mit ihren Mitteln einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation zu leisten, zumal sie das Glück hatte, relativ sorgenfrei aufwachsen zu können.

Auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Hilfe stieß sie auf die Organisation „American Field Service“ (AFS). Das ist eines der ältesten und weltweit größten Netzwerke von gemeinnützigen Austauschorganisationen für junge Menschen. AFS ist Träger der freien Jugendhilfe sowie der staatlich geförderten internationalen Freiwilligendienste. Einer dieser Freiwilligendienste ist „weltwärts“. „Das Programm wurde 2008 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) ins Leben gerufen und soll zur interkulturellen Verständigung und zum Austausch von Erfahrungen beitragen“, berichtet Marlen Wirtz. Die Einsatzfelder liegen unter anderem in der Bildung, in der Armutsbekämpfung und im Ressourcenschutz. „Genau diese Einsatzfelder liegen mir am Herzen“, sagt sie. Inzwischen hat Marlen Wirtz auch schon eine Zusage für den Freiwilligendienst in Südafrika erhalten. Ihren genauen Einsatzort erfährt sie erst kurz vor ihrer Abreise am 20. August.