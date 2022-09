Rat in Wesel : Markus Pastulka wird Dezernent in Wesel

Markus Pastulka wird Dezernent in Wesel

Rat in Wesel

Markus Pastulka tritt die Stelle im Weseler Rathaus an. Foto: Sebastian Peters

Wesel Der Stadtrat wählt in einer Sondersitzung am 20. September den Nachfolger von Annabelle Brandes. Den vakaten Posten bekommt ein Mann aus Oberhausen.

(fws) Für die seit dem Wechsel von Annabelle Brandes als Personalchefin zur Stadtverwaltung Essen vakante Beigeordnetenstelle in Wesel ist ein Kandidat gefunden. Ihr Nachfolger wird Markus Postulka sein, der aus Oberhausen kommt und der CDU angehört. Der Weseler Rat wird ihn in einer Sondersitzung am Dienstag, 20. September, 16.30 Uhr, laut eines gemeinsamen Vorschlags von CDU, FDP, SPD, WfW und Linken wählen. Allein die Grünen hatten nach Informationen unserer Redaktion noch Beratungsbedarf und sich nicht festgelegt. Zu Postulkas Aufgabenbereich zählen Personal, Gebäudeservice und Digitalisierung.