Wesel : Witze am laufenden Band

Witze am laufenden Band

Er hatte laut eigener Aussage „richtig Bock“: Kabarettist Markus Krebs bei seinem Auftritt in der Niederrheinhalle. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel Markus Krebs präsentierte in der ausverkauften Niederrheinhalle sein neues Programm. Und viele Gags saßen.

Eigentlich ist er ja gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, war als Vize-Baumarktleiter sowie in der Gastronomie tätig. Die Rede ist von Markus Krebs. Der 1970 in Duisburg geborene und heute im Hamminkelner Stadtteil Mehrhoog lebende bundesweit bekannte Stand-up-Comedian mit schwarzer Wollmütze, Sonnenbrille und Pferdeschwanz als Markenzeichen gab jetzt in der Niederrheinhalle ein Gastspiel.