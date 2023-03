Marion Kracht gibt Gastspiel in Wesel „Ich wäre gerne Politikerin, doch fehlt mir dafür das Nervenkostüm“

Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die in der laufenden Saison im Weseler Bühnenhaus auftreten, gehört zweifelsohne Marion Kracht. Kaum jemand aus der Generation 50 plus, der die mittlerweile 60-Jährige nicht spätestens dann erkennt, wenn man ihm ein Foto der vielseitig begabten und interessierten Schauspielerin zeigt. Am 15. und 16. April ist Marion Kracht als Mitglied des Tourneetheaters Landgraf in der Boulevard-Komödie „Wer nimmt den Hund“ (siehe Infobox) zu sehen. Mit dem Management von Landgraf ist verabredet, dass sich Marion Kracht um 14.30 Uhr zum Telefoninterview in der Redaktion meldet. Und genau um 14.30 Uhr klingelt das Telefon.