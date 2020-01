Kostenpflichtiger Inhalt: Marion Day eröffnet im März zweites Geschäft an der Korbmacher Straße : Erfolg mit Damenmode – produziert in Wesel

Marion Day hat Erfolg mit ihrer eigenen Modemarke „my-day-dress“ und eröffnet im Frühjahr an der Korbmacherstraße ein zweites Geschäft. Am wirtschaftlichen Erfolg hat sie keine Zweifel. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Marion Day, Inhaberin des traditionsreichen Weseler Fachgeschäftes Scherz an der Hohen Straße, wird im März an der Korbmacher Straße 4 eine Filiale eröffnen. Dort will sie künftig ihre selbst designte und in Wesel produzierte Damenmode präsentieren.