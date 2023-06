Schauspiel auf Deutschlands größter Wasserstraße Marine-Schiff fährt am Donnerstag den Rhein hinauf

Tanker, Frachter mit Sand und Kies, Schubverbände voller Erz, Passagierschiffe, Sportboote: Das sind die üblichen Fahrzeuge, die man auf dem Rhein zu sehen bekommt. Kriegsschiffe bilden die Ausnahme. Doch kaum ist der aufsehenerregende U-Boot-Transport zum Technikmuseum Sinsheim gelaufen, kündigt sich neues Spektakel an. Der „Lachs“, das letzte Landungsboot der Bundesmarine, fährt unter anderem an Wesel vorbei nach Bonn. Und weil Wesel Patenstadt des Tenders „Rhein“ ist, gibt es eine besondere Beziehung zu den „Blauen Jungs“. Laut Ablaufplan ist damit zu rechnen, dass der „Lachs“ am Donnerstag, 8. Juni, erstmals Wesel passiert. Auf seiner Rückfahrt legt er voraussichtlich am Montag 19. Juni, um 10 Uhr in Duisburg ab, um mittags Emmerich zu erreichen.