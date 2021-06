Negativtest für Geimpfte und Genesene? : Wirbel um Tests für Marienthaler Abende

Wesel/Hamminkeln Ursprünglich hieß es im Vorfeld der Marienthaler Abende, dass alle Besucher einen negativen Test vorlegen müssten – auch Geimpfte und Genesene. Das müssen sie nun aber nicht mehr.

Geimpfte und Genesene müssen beim Besuch der Marienthaler Abende keinen Negativtest vorlegen. Dies teilte Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski am Dienstag mit. Damit steht einem unbeschwerten zweiten, ebenfalls ausverkauften Auftritt des Kabarett-Trios Storno heute nichts mehr im Wege. Im Vorfeld hatte es einigen Wirbel gegeben, weil es ursprünglich hieß, dass alle Besucher der beliebten Veranstaltungsreihe getestet sein müssten. Wie Romanski im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, war er auch am Wochenende nicht von Anrufen und Mails verschont geblieben.

Zu denjenigen, die alle Hebel von der Kreisverwaltung bis zum NRW-Gesundheitsministerium in Bewegung setzten, gehört RP-Leser Heinz Plock aus Wesel. Am Ende stand aus dem Düsseldorfer Ministerium die Bestätigung, dass Bundesrecht, das des Landes bricht. So „sieht § 7 Abs. 2 der Schutzmaßnahmenausnahmeverordnung des Bundes vor, dass soweit Landesrecht (hier die Coronaschutzverordnung) vorgibt, dass ein Testnachweis erforderlich ist, dies bei geimpften und genesenen Personen als erfüllt gilt. Das Bundesrecht ist insoweit als höherrangiges Recht maßgeblich, so dass Geimpfte und Genesene keinen Testnachweis benötigen“.