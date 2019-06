Hamminkeln : Marienthaler Abende: Neustart mit Resonanz

Die Band Dream Catcher lässt es zum Auftakt krachen. Foto: Band

Marinethal Die 36. Sommerabende bringen wieder große Kultur ins kleine Dorf. Das Programm wurde neu ausgerichtet, unter anderem mit Familienveranstaltungen. Start ist am 26. Juni mit der Band Dream Catcher aus Luxemburg.

Die Macher der 36. Marienthaler (Sommer-)Abende gehen zuversichtlich in die Kultursaison mit neuem Zuschnitt. Am Mittwoch, 26. Juni, 20 Uhr, ist Auftakt auf der Kulturwiese am Dorfrand direkt am derzeit hochschießenden Maisfeld oder – bei schlechtem Wetter – im Veranstaltungszelt. Dann spielen Dream Catcher aus Luxemburg ihren Raggle-Taggle-Folk, was eine Mischung aus melancholischen bis energiegeladenen Songs meint. Die Band feierte schon Erfolge bei der großen Kultur im kleinen Dorf. Ihr Auftritt ist Kennzeichen dafür, dass die Programmmischung an Bewährtes andockt. Sechs bekannte Gruppen und sechs für Marienthal neue kommen. Dabei sind Musikkabarett, Familienveranstaltungen, die Kindern Spaß machen sollen, und die teilweise Abkehr vom bekannten Mittwochabend-Rhythmus. Sechs Veranstaltungen finden nicht an einem Mittwoch statt. Auch donnerstags, sonntags und freitags sowie fürs junge Familienpublikum an Vormittagen zeigen an, dass mit dem neuen Vorstand des Kulturkreises Marienthal auch neue Wege gegangen werden.

Vorstandsmitglied Karl-Heinz Elmer sagt dazu: „Wir agieren flexibler und bekommen dadurch auch andere Künstler zu uns. Mit der Resonanz sind wir zufrieden, wir liegen beim Vorverkauf zehn Prozent über dem Vorjahr. Mit unserem Preisgefüge von 22 bis 26 Euro Eintritt bleiben wir auf dem Teppich.“ Dennoch muss die Werbetrommel kräftig gerührt werden, um das Ziel von 250 Besuchern pro Veranstaltung wie im Vorjahr zu erreichen. Die Konkurrenz in Sachen Kultur ist groß. Und der ehrenamtliche Veranstalterkreis stemmt das Programm ohne öffentliche Zuschüsse, was ungewöhnlich ist. 50 Künstler aus elf Nationen treten bis zum 30. August auf.

Info Termine und Kosten Programm Das vollständige Programm ist in einem Flyer verzeichnet oder unter www.marienthaler-abende.de zu finden. Hier kann man auch buchen. Preise Die Eintrittspreise in diesem Jahr betragen für das Trio Storno und die Bullemänner 26 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Für alle anderen Veranstaltungen kosten die Karten 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. VVK in Wesel und Dinslaken bei Buchhandlung Korn, in Wesel auch bei der Stadtinformation.

„Wir sind ein gutes Team, alle beteiligen sich an Organisation und Ausführung“, sagt Elmer. Die gewohnte Übung der Marienthaler ist es, bei der Kulturbörse in Freiburg die aktuelle Lage der Kleinkunstszene zu erkunden und zu buchen.

Neu ist das Angebot für Jung und Alt mit einem „bezaubernden Familienprogramm zu sehr moderaten Preisen“, so Elmer. Joe Kiki aus Togo bietet am 7. Juli, 11 Uhr, ein Mitmachkonzert für die ganze Familie. Friedrich Raad erzählt am 25. August, 11 Uhr, zwei Märchen mit Scherenschnittfiguren und Licht-Schatten-Effekten. Dreimal steht Musikkabarett an: Die Bullemänner als Marienthaler Dauerbrenner am 31. Juli, Storno mit ihrer „Sonderinventur 2019“ am 3. Juli und ganz am Schluss Katie Freudenschuss, die am 30. August Comedy mit Klavierspiel abliefert. Weil Storno schon ausgebucht ist – für das kleinere Kulturzelt – hat der Kulturkreis die Optionskarte erfunden. Wenn es nach draußen geht, weil das Wetter passt, gibt es mehr Sitzplätze. Dann zieht die verrechenbare Optionskarte für drei Euro zuerst.

Kein Thema ist derzeit die angestrebte feste Spielstätte, die sogenannte Waldbühne. Ein Fördertopf konnte noch nicht angezapft werden. Ende August oder Anfang September soll es neue Gespräche auf verschiedenen Ebenen mit Förderern geben.

Einstweilen läuft es in Marienthal weiter wie gehabt. Immerhin hat die Außenbühne einen neuen Boden bekommen. Vorbereitet ist der beliebte Ausschank als Treffpunkt, um ins Gespräch zu kommen. Die Bühne eignet sich auch dazu, Gutes zu tun.