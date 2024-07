Anstehende Höhepunkte So geht es mit den Marienthaler Abenden weiter

Die 41. Marienthaler Abende laufen noch bis zum 21. August und bringen Weltstadt-Kultur aufs Dorf. Karl-Heinz Elmer und die Macher der Kulturreihe insgesamt sind nach wie vor selbstbewusst, was den Fortgang der Veranstaltungen nach über 40 Jahren betrifft. Die Auftritte bisher sind gut gelaufen, wobei das Wetter immer eine wichtige Rolle spielt bei den Open-Air-Aktionen. Die Marienthaler haben einen guten Namen in der sommerlichen (Klein-)Kulturszene und haben Auftrittstage, die von Künstlern gerne wahrgenommen werden. Deshalb gelingt immer wieder ein Programm mit interessanten Live-Auftritten. Nicht selten sind dann die Akteure erstaunt, wie schön und schön atmosphärisch die Dorfkultur am Rand des Maisfeldes ist. Jetzt weist Elmer auf den Abend mit Lucy van Kuhl am Mittwoch, 17. Juli, hin. „Auf den zweiten Blick“ heißt ihr Programm. Ab 20 Uhr beginnt es.

Lucy van Kuhl besingt und kommentiert in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden. Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Und sie stellt sich die Frage „Wann hab ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?“, denn es lohnt sich auch ein zweiter, dritter, sechster Blick auf unsere Lebensroutine. Der erste Blick ist der intuitive, der zweite Blick kann der besondere sein. Karten gibt es an der Abendkasse oder online unter www.Marienthaler-Abende.de oder per Brief an den Kulturkreis Marienthal e.V., An der Klosterkirche 16, 46499 Hamminkeln.