Haus Elmer in Marienthal : Träume für altes Hotel drohen zu platzen

Haus Elmer in Marienthal

Weil die Hoffnung, das frühere Haus Elmer zu kaufen, schwindet, hält der kürzlich gegründete Verein Seminarhaus Marienthal parallel nach einem anderen Objekt Ausschau, um dort unter anderem Yoga-Kurse zu veranstalten.

Zwei Monate später ist die Vorfreude einer gewissen Ernüchterung gewichen. Der Verein, der sich unter anderem die „Förderung und Durchführung von Sport, sowie die Förderung der Volksbildung“ auf die Fahnen geschrieben hat, bastelt zwar derzeit an seiner Homepage und wird demnächst auch die ersten Kurse anbieten. Doch dass diese in dem seit Jahren in einem Dornröschenschlaf liegenden Romantikhotel stattfinden, ist mehr als unwahrscheinlich. „Das Problem ist nämlich, dass Eigentümer Michael Patt und der ehemalige Besitzer Karl-Heinz Elmer seit nunmehr fast sieben Jahren vor dem Landgericht um eine Rückabwicklung des Kaufvertrages kämpfen.“ Frühestens Anfang 2020 könnte es zu einer Einigung kommen, heißt es.