Positive Halbjahresbilanz : Marien-Hospital baut an seiner Zukunft

Wesel Die Gesundheitsholding Pro homine geht wirtschaftlich gesund ein großes Paket an. Unter anderem wird an der Breslauer Straße angebaut, im Marien-Hospital der Eingangsbereich verändert und die Personalentwicklung forciert.

Jüngsten Berichten darüber, woran es in der deutschen Krankenhaus-Landschaft krankt, hält die Pro homine Erfolgsmeldungen gegenüber. Geschäftsführer Johannes Hartmann zog am Mittwoch eine positive Halbjahres-Bilanz für das Marien-Hospital Wesel, das Willibrord-Spital Emmerich und auch alle anderen Einrichtungen der Gesundheitsholding. Diese präsentiere sich finanziell gesund und sei auch personell nach Chefarzt-Wechseln in den Geriatrien beider Kliniken bald wieder gut gerüstet. Mit 99,3 Prozent Auslastung – 98 Prozent gelten als sehr gut – erzielen die Senioreneinrichtungen Überschüsse.

Neues kündigt sich für die ambulante Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Sie soll um acht auf 20 Plätze aufgestockt werden und aus angemieteten Räumen an der Dinslakener Landstraße zur Breslauer Straße umziehen. Dort soll dafür das Sozialpsychiatrische Zentrum erweitert werden. Angestrebt wird ferner die Anerkennung als Perinatalzentrum Level 1, das auch Frühchen versorgen kann, die vor der 29. Woche geboren werden. Damit wäre das Marien-Hospital im weiten Umkreis Anlaufstelle Nummer eins.

Aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben wird Ende September die ambulante Physiotherapie in Wesel und Emmerich. Stationär wird das Angebot aufrechterhalten. Hartmann trat in diesem Zusammenhang bereits kursierenden Gerüchten entgegen, das Gesundheitszentrum Wesel werde geschlossen. Es bleibe ebenso mit allen Kursen und Bewegungsbad erhalten wie die Kardiologische Reha im Signalhaus an der Schillstraße in Wesel.