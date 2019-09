Marien-Hospital : Krebs-Zentrum in Wesel expandiert

Krebs-Zentrum in Wesel expandiert

Wesel Das Marien-Hospital hat die Weichen für die regionale und überregionale Expansion seines onkologischen Zentrums in der Gynäkologie gestellt.

„Zur Behandlung von Krebserkrankungen wurden Investitionen in die Medizintechnik getätigt und eine Reihe neuer Verfahren eingeführt, die inzwischen vollständig etabliert sind“, sagt Prof. Stephan Böhmer, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde. Er und sein Team setzen auf zeitgemäße und schonende Methoden in Diagnostik und Therapie. So ist es möglich, für jede Patientin ein individuelles Konzept festzulegen. „Kein Krebs ist wie der andere, darauf stellen wir die Behandlung gemäß den Leitlinien der gynäkologischen Fachgesellschaften ab“, betont Böhmer.